POL-LB: Kirchheim am Neckar: Frontalzusammenstoß mit einer Schwerverletzten

Ludwigsburg

Am heutigen Freitag gegen 15:50 Uhr befuhr eine 46-jährige Opel-Fahrerin die Landesstraße 2254 von Bönnigheim in Richtung B27. Beim Abbiegevorgang auf die B27 in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar übersah die Fahrzeugführerin die entgegenkommende und bevorrechtigte Mazda-Fahrerin, welche die B27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar befuhr. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung kam es zum Frontalzusammenstoß, bei welchem die 46-Jährige leicht und die 32-jährige Mazda-Lenkerin schwer verletzt wurde. Der ebenfalls im Mazda befindliche 3-Jährige blieb unverletzt. Zur Versorgung der beiden Verletzten hatte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Rettungsfahrzeuge sowie zwei Fahrzeuge und 13 Mann der Feuerwehr Kirchheim am Neckar eingesetzt. Die 32-jährige Mazda-Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die B27 zwischen Kirchheim und Lauffen am Neckar für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde hierbei örtlich umgeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

