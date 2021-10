Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Pick-up kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein Ford-Ranger, der einen Radlader auf einem Anhänger transportierte, kam am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr alleinbeteiligt von der Kreisstraße 1076 zwischen Mötzingen und Gäufelden-Öschelbronn ab. Der Anhänger des 30-jährigen Ford-Fahrers brach, mutmaßlich aufgrund kurzer Unachtsamkeit aus. Der Pick-up stieß in der Folge gegen einen Baum, woraufhin der Radlader vom Hänger kippte. Die beiden Fahrzeuge, wie auch der Anhänger wurden stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mötzingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell