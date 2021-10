Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 17:55 Uhr und Freitag 05:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage in der Gartenstraße in Weil der Stadt. Um in die Tiefgarage zu gelangen, manipulierten die Diebe das Schloss des Tores. In der Tiefgarage demontierten sie die beiden Vorderräder eines geparkten Porsche und entwendeten diese. Der Sachschaden am Tor beträgt ca. 400 Euro. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Jeder, der diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

