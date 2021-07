Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Azurblauer Pritschenwagen streift Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Barnten - (jb) Zu einem seitlichen Zusammenstoß kam es am Montag gg. 13.25 Uhr auf der L410 zwischen Giften und Barnten. Nach Angaben einer 32-jährigen Giftenerin fuhr diese mit ihrem Golf in Richtung Nordstemmen. Vor der ICE-Trasse kam ihr in der dortigen Kurve ein azurblauer Pritschenwagen zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich am Spiegel, wodurch am Golf ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Des Weiteren verletzte sich die Giftenerin durch den Unfall leicht. Der Fahrer des Pritschenwagens fuhr, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, weiter in Richtung Sarstedt. Zeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer oder den azurblauen Pritschenwagen machen können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel. 05066/9850.

