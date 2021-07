Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Mercedessterne entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr entwendeten unbekannte in der Königsberger Str. einen Mercedesstern von der Kühlerhaube eines Autos. Ebenso versuchten sie den Stern an der Heckklappe zu entwenden. Diesen bekamen sie jedoch nicht vom Fahrzeug, beschädigten den Stern aber. Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet die Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/9850.

