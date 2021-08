Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei fahndet nach unbekannten Exhibitionisten +++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend (30.08.2021) wurde eine 23-jährige Frau in der Raiffeisenstraße von einem Exhibitionisten belästigt.

Die Frau war gegen 20 Uhr auf dem Gehweg der Raiffeisenstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann mit einem Portemonnaie in der Hand entgegenkam. Beim Vorbeigehen an der Frau fielen dem Mann aus dem Portemonnaie mehrere Münzen zu Boden. Als die Oldenburgerin dem Mann beim Aufheben der Münzen helfen wollte, ging dieser ebenfalls in die Hocke. Hierbei zeigte der Unbekannt der Frau sein Geschlechtsteil durch dessen geöffnete Hose. Die erschrockene Frau rannte daraufhin entsetzt weg. Passanten, die auf die aufgelöste Frau am Pferdemarkt aufmerksam wurden, riefen die Polizei.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und schlanken Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Mann soll kurze schwarze Haare und einen Bart gehabt haben. Außerdem soll er mit einer dunkelblauen Jacke und einer Jeans bekleidet gewesen sein.

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits am 22.08.2021 in der Moslestraße ereignet.

Die 21-Jährige Frau lief am Sonntagabend, gegen 20.40 Uhr, den Gehweg der Moslestraße entlang, als ihr zwischen der Osterstraße und dem Staugraben ein Mann entgegenkam. Auch dieser Mann soll ein Portemonnaie in der Hand gehalten haben, aus welchem Münzgeld gefallen sei. Als die Oldenburgerin dem Unbekannten beim Aufheben des Kleingelds half, habe sie gesehen, dass das Geschlechtsteil des Mannes aus dessen Hosenbein ragte.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und ca. 185 cm großen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Mann soll zudem kurze dunkle Haare gehabt haben und mit einer dunklen und sehr kurzen Hose sowie einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen durch den Zentralen Kriminaldienst geprüft. Zeugen beider Taten werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell