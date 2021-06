Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210623 - 0738 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogen in der Unterhose

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern nahm die Polizei einen Drogenhändler im Bahnhofsviertel fest. Der Mann führte den Großteil der Drogen in seiner Unterhose mit sich.

Gegen 16:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder einen vermeintlichen Drogendeal. Die anschließende Kontrolle des 33-jährigen Käufers brachte dann Gewissheit. Die Beamten fanden eine zuvor erworbene Konsumeinheit Heroin. In der Folge nahmen sie den Verkäufer fest. Bei dessen Durchsuchung fanden die Fahnder zunächst eine kleinere Menge Drogen in den Hosentaschen und einen weiteren, größeren Teil in dessen Unterhose. Insgesamt förderte die Polizei neben einer Feinwaage knapp 20 Gramm Kokain, fast acht Gramm Heroin und mehr als zwei Gramm Crack zu Tage. Doch damit nicht genug: Den Beamten gelang es, das Hotelzimmer zu ermitteln, in dem der 38-jährige Dealer abgestiegen war. Dort fanden sie weitere 20 Gramm Kokain, 25 Gramm Heroin, zahlreiche Tabletten und mehrere hundert Euro Bargeld. Alle Beweismittel wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt, der Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell