Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210622 - 0735 Frankfurt-Ostend: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 21. Juni 2021, gegen 21.00 Uhr, befand sich eine 28-jährige Frau zu Fuß auf dem Weg durch die Grünanlage Philipp-Holzmann-Weg. Dort kamen ihr fünf Jugendliche entgegen, die sich ihr in aufdringlicher Weise näherten. Einer dieser Jugendlichen begann nun die Frau zu begrapschen und ließ auch dann nicht ab, nachdem diese bereits begonnen hatte, laut um Hilfe zu rufen. Erst als ein Zeuge hinzueilte und den Täter kurzzeitig festhielt, wandte sich die Gruppe Jugendlicher ab in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Ostbahnhof auf der Hanauer Landstraße,

Der Täter wird beschrieben als etwa 175 cm groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Lange, schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt der Marke Dior, eine schwarze Sonnenbrille, weiße Sneaker und eine kurze, schwarz/rot karierte Hose.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell