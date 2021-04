Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigungen im Parkhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 06.04.2021, auf Mittwoch, 07.04.2021, wurden von Unbekannten, im Treppenhaus West eines Parkhauses in der Colmarer Straße, mehrere Leuchtkörper mutwillig zerstört. Bereits am Montag, 29.03.2021, wurden im gleichen Parkhaus sechs Feuerlöscher sinnlos entleert. Die Schadenshöhe ist momentan noch nicht bekannt.

