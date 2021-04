Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Pkw aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots)

Die Fensterscheibe der Fahrertüre wurde an einem geparkten Audi in der Rappensteinstraße zwischen Donnerstag, 08.04.2021, 18.00 Uhr und Freitag, 09.04.2021, 06.45 Uhr aufgebrochen. Es wurde aus der Ablage der Fahrertüre die Geldbörse entwendet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro, der Diebstahlschaden beläuft sich auf 150 Euro.

