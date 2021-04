Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Erzingen: Weitere Radlader entwendet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Male kam es zum Diebstahl von Radlader im Landkreis Waldshut. Dieses Mal wurde ein Radlader vom Hof einer Baustoff-Firma in der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Albbruck entwendet. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht von Mittwoch, 07.04.2021 auf Donnerstag, 08.04.2021. Der Zeitwert des Radladers beläuft sich auf 25000 Euro. In der gleichen Nacht wurde ein weiterer Radlader von einer Baustelle in der Weisweiler Straße in Klettgau/ Erzingen entwendet. Dieser konnte aber 200 Meter weiter, am Ende der Baustelle auf einem Feldweg, festgestellt werden. Vermutlich wurde dieser dort zur Abholung mit einem Lkw abgestellt. Es wurde eine Radlader Hubgabel und ein Trittbrett eines Liebherr Baggers abgeschraubt und gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich und Zeitraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell