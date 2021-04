Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr/ Brennet: Tujahecke geht in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf unbekannte Weise wurde am Donnerstag, 08.04.2021 gegen 18.40 Uhr eine 2,5 Meter hohe Tujahecke in der Basler Straße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Öflingen rückte an und löschte die Hecke, die in einer Länge von sechs Metern abbrannte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell