Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeiliche Kontrollaktion auf der Rastanlage "Sindelfinger Wald"

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag führte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unterstützt durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Verkehrskontrollaktion auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Überprüfung von Gefahrguttransporten. Es wurden insgesamt 52 Fahrzeuge überprüft. Bei den Kontrollen konnte eine Vielzahl an Verstößen festgestellt werden. Insgesamt kamen acht gefahrgutrechtliche Verstöße zur Anzeige. Dabei handelte es sich um unzureichende Ladungssicherung, aber auch teilweise um nicht verkehrssichere Fahrzeuge. So hatte beispielsweise ein Gefahrguttransporter infolge eines Unfalls an allen drei Achsen keine Kotflügel mehr. Elf Fahrzeuglenkern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Gründe hierfür waren Gefahrgutverstöße und falsche Ladungssicherung. Drei Fahrzeuge waren überladen, eines davon um mehr als 40 Prozent. Zudem gelangten weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Es wurden mehrere hundert Euro an Sicherheitsleistungen erhoben, da sich der Wohnsitz des Betroffenen im Ausland befindet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell