Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Brand in der Markgröninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr brannte in einer Wohnung eines Dreifamilienhauses das Essen auf dem Herd an, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Nachdem der Topf abgelöscht werden konnte, lüftete die Freiwillige Feuerwehr Möglingen die Wohnung, sowie das gesamte Haus durch. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Markgröninger Straße bis gegen 20:25 Uhr gesperrt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 25 Wehrkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungswagen war mit zwei Rettungskräften ebenfalls im Einsatz.

