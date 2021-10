Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht auf der L1125 - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag gegen 15:15 Uhr auf der Landesstraße 1125 im Einmündungsbereich der Landesstraße 1141 auf Höhe Großsachsenheim. Eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin war aus Richtung Vaihingen an der Enz kommend in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich streifte sie einen aus der Gegenrichtung kommenden und nach links in Richtung Unterriexingen abbiegenden Mercedes. Möglicherweise war die Ampel, die für die 46-Jährige galt, rot. Beide Fahrzeuge hielten in der Folge kurz an. Jedoch fuhr der Mercedes daraufhin ohne Weiteres davon. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach den Angaben der 46-Jährigen handelte es sich um eine weibliche Fahrerin. Der Mercedes soll schwarz oder blau gewesen sein. Das ermittelnde Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell