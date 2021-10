Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Backofenbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war am Donnerstag gegen 19:30 Uhr mit 23 Wehrleuten und vier Fahrzeugen in der Bauernstraße in Ditzingen im Einsatz. Bei der Zubereitung eines Flammkuchens geriet der Backofen in einer Wohnung in Brand. Glücklicherweise konnte das Feuer bereits durch den Bewohner selbst gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

