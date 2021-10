Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01.40 Uhr, kam es im Schützenweg in Dagersheim zu einem Feuerwehreinsatz nachdem es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Aus noch ungeklärter Ursache entstand ein Kabelbrand in einem Stromkasten im ersten Obergeschoss des Hauses. Der hierdurch entstandene Rauch löste einen Rauchmelder aus. Ein Bewohner des Hauses konnte das Feuer wohl durch einfaches Auspusten löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Wehrleute überprüften die Brandausbruchsstelle und lüfteten das Haus anschließend. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

