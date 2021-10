Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte sprayen in Parkhausfahrstühlen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter besprühten am Donnerstag gegen 13:00 Uhr die Innenräume von zwei Aufzügen des Parkhauses in der Grabenstraße in Marbach am Neckar. Die Täter nutzten dabei rosa sowie türkise Farbe und sprühten Zahlen- und Buchstabenfolgen. Eine Zeugin konnte beobachten wie sich vier Jungen aus dem Parkhaus rannten. Ob es sich dabei um die Täter handelt ist bislang unklar. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell