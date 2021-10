Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in der Kruppstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag brachen noch unbekannte Täter in eine Firma in der Kruppstraße in Möglingen ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen im Innern des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter und dem Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, zu melden.

