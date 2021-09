Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Polizei sucht Eigentümer zweier Damenfahrräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Die Polizei in Hermannsburg hat kürzlich zwei Damenfahrräder sichergestellt, die vermutlich zuvor gestohlen worden sind. Es handelt sich um ein lila-schwarzes Damenfahrrad der Marke Hercules sowie um ein lila-silbernes Damenfahrrad der Marke Conway. Hinweise bitte an die Polizei in Hermannsburg unter Telefon 05052/913310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell