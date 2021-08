Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Bergen

Bergen (ots)

Erneut haben am Anfang dieser Woche Beamte des Polizeikommissariats Bergen Geschwindigkeitsmessungen in Beckedorf, Belsen, Altensalzkoth und Sülze durchgeführt. Am Montag stellten die Beamten in der Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr insgesamt 24 Geschwindigkeitsverstöße fest, darunter 21 im Verwarngeld- und drei im Bußgeldbereich. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 77km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Die Verkehrssünder zeigten sich einsichtig und äußerten Verständnis für die Kontrolle.

