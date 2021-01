Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Rauchmelder löst aus

Mit einem Großaufgebot waren Einsatz- und Rettungskräfte am Montag in Ummendorf im Einsatz.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Fischbacher Straße aus. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte an. Wie sich herausstellte, hatte ein 85-Jähriger Essen zubereitet. Dabei entwickelte sich lediglich stärkerer Rauch. Schaden entstand keiner. Auch der 85-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr lüftete lediglich die Wohnung und konnte danach auch wieder abrücken.

