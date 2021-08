Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Celle - 24-Jähriger Straßenräuber in Untersuchungshaft

Celle (ots)

Am Samstag, den 28.08.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Straßenraub in der Bahnhofstraße in Celle. Ein 24-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60-Jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße von dem Tatverdächtigen um Geld angebettelt worden. Als sie ablehnte, verwickelte der Tatverdächtige sie in eine körperliche Auseinandersetzung und gelangte schließlich an ihr Portemonnaie, dem er etwas Kleingeld entnehmen konnte, bevor er flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Nahbereichsfahndung wurde der Tatverdächtige festgenommen. Eine Richterin ordnete am Sonntag die Untersuchungshaft an. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

