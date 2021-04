Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher bedrohte und schlug Mieterin

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Köslinstraße,

23.04.2021, 19.00 Uhr

Ein Einbrecher schlug die Mieterin einer Wohnung und flüchtete mit Bargeld.

Am Freitagabend drang ein unbekannter Täter über den Balkon in die Wohnung einer 57-jährigen Braunschweigerin ein. Als er im Schlafzimmer auf die Frau traf, bedrohte und schlug er sie. Der Braunschweigerin gelang es, sich im Schlafzimmer einzuschließen und über ein Fenster zu flüchten. Der Täter entwendete Bargeld und verließ die Wohnung wieder. Glücklicherweise blieb das Opfer nahezu unverletzt. Die Braunschweigerin beschrieb den Täter als 20-30 Jahre alt, schlank und 170-180 cm groß. Bei der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine enge Hose. Fahndungsmaßnahmen mit einer Vielzahl von Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber führten nicht zum Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Freitag im Heidberg Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell