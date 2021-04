Polizei Braunschweig

POL-BS: Graffiti-Sprayer flüchten vor Wachmann und lassen Fahrrad zurück

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Pockelstraße,

24.03.2021, 02.47 Uhr

Zwei Graffiti-Sprayer werden beim Sprühen erwischt und flüchten vor einem Wachmann.

In der Nacht auf den 24.03.2021 sieht ein Wachmann zwei Personen am Audimax stehen. Die Männer sind damit beschäftigt, ein etwa 10 Meter breites Graffiti an die Mauer zu sprühen. Als er die Personen anspricht, flieht einer der Männer sofort. Den Zweiten kann er noch kurz festhalten, bevor auch ihm die Flucht gelingt. Einer der Männer musste sein Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern, die Angaben zu dem Fahrrad machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell