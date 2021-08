Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Der Besitzer eines Peugeots parkte sein Auto am Mittwochabend in der Emil-Caesar-Straße. Als er am Donnerstagmittag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Ein unbekannter Autofahrer hatte möglichweise beim Vorbeifahren den Wagen des 77-Jährigen touchiert und sich dann aus dem Staub gemacht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. |mhm

