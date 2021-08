Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebe sind erfolgreich

Kaiserslautern (ots)

Eine 62-Jährige wurde am Donnerstag Opfer von Trickdieben. Die Frau war um 11.35 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter in der Mennonitenstraße. Ihre Tasche trug sie über der Schulter. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass Unbekannte den Verschluss ihrer Umhängetasche geöffnet und den Geldbeutel entwendet hatten. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschiedene Bankkarten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bereits eine Stunde vorher war eine 77-jährige Seniorin beim Einkaufen in der Kurt-Schumacher-Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Die Täter entwendeten den Geldbeutel mit Bargeld und verschiedenen Dokumenten. Die Geschädigte gibt bei der Polizei an, dass zwei Frauen als Täterinnen infrage kommen. Die Jüngere sei etwa 30 Jahre alt, hatte blonde Harre und trug eine Jeansjacke. Die andere war etwa 45 Jahre alt und mit einem Jeansrock bekleidet.

Ein 88-Jähriger ist um 16 Uhr ebenfalls in einem Einkaufsmarkt in der Augustastraße Taschendieben zum Opfer gefallen. Der Mann hatte seine Geldbörse in der hinteren Hosentasche verstaut. An der Kasse bemerkte er, dass der Geldbeutel gestohlen worden war. Neben Ausweisdokumenten erbeuteten die Täter auch eine EC-Karte und Bargeld.

Eine ähnliche Erfahrung machte ein Mann in der Fackelstraße. Nachdem er einen Kaffee gekauft hatte, verstaute er seine Geldbörse in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Kurz vor dem Betreten eines weiteren Geschäfts stellt er fest, dass sein Geldbeutel gestohlen worden war. Einen Verlust schließt das Opfer aus. In diesem Fall entwendeten die Täter neben Bargeld und Bankkarten auch den Personalausweis und andere Dokumente des Opfers. |mhm

