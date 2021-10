Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund stockendem Verkehr musste die Fahrerin eines Toyota am Freitagabend kurz nach 20:00 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch den Aufprall zogen sich die 66 Jahre alte Toyota-Fahrerin sowie ihre 69-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

