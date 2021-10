Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Ludwigsburg (ots)

Von der Freiberger Straße wollte eine 54 Jahre alte Seat-Fahrerin am Freitagmittag nach links in Richtung Hans-Kudlich-Platz abbiegen. Dabei übersah sie gegen 15:00 Uhr einen entgegenkommenden Motorroller, dessen 60 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell