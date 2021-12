Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schönebürgstraße eine Verkehrsunfallflucht. Eine ordnungsgemäß geparkte blaue Mercedes E-Klasse wurde dadurch beschädigt. Das Verursacherfahrzeug muss im Bereich der rechten Fahrzeugseite, etwa bis zur B-Säule, beschädigt sein. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Ilshofen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, mit seinem LKW die Dachrinne mit Fallrohr des Gebäudes Hirtenstraße 9 in Ilshofen. Der LKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher liefern können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbsich Hall (Tel.: 0791400524) zu melden.

