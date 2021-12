Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr die L1064 von Vellberg in Richtung Gründelhardt. Hier kam er aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Ortsschild. Hierbei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Samstagvormittag 11 Uhr einen geparkten Audi an einer Gaststätte in der Karlstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Blaufelden: Auto kam von der Fahrbahn ab

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer war am Samstag kurz nach 6:00 Uhr auf der Gammesfelder Straße unterwegs. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben vor einem Firmengelände. Dabei wurde sowohl der PKW als auch auf dem Firmengelände gelagertes Material beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Straßenrand geparkten Seat Leon. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine 58 Jahre alte Daimler-Fahrerin war am Sonntag kurz vor 17:00 Uhr in der Haller Straße unterwegs. Etwa auf Höhe eines dortigen Discountermarktes musste die Daimler-Fahrerin ihren PKW abbremsen. Ein nachfolgender 23-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Wiederrum ein hinter dem Audi fahrender 37-Jähriger in einem VW fuhr dann auf den Audi auf. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 10:00 Uhr K 2677 aus Richtung Gammesfeld in Fahrtrichtung Buch. An der Einmündung zur L1040 übersah sie den Dacia einer 63-Jährigen, welche die L1040 in Richtung Hausen am Bach befuhr. Es kam zur Kollision. Dabei wurde die 63-jährige Dacia-Fahrerin, sowie eine 32-jährige Mitfahrerin und ein 30-jähriger Mitfahrer in dem Dacia leicht verletzt. Die Fahrerin des Dacia wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell