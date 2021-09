Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versammlung in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die heutige Versammlung in Neustadt, an der etwa 350 Personen teilnahmen, verlief anmeldekonform und störungsfrei. Es kam zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen, die die Verkehrsteilnehmer offensichtlich jedoch mit der notwendigen Gelassenheit hinnahmen. Pünktlich um kurz nach 13.30 Uhr hatte die Versammlung auf dem Marktplatz mit Reden begonnen, ehe sich der Aufzug um 14:00 Uhr in Bewegung setzte. Nach weiteren Redebeiträgen auf dem Marktplatz wurde die Versammlung kurz nach 15:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell