Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Lambrecht (ots)

Am Morgen des 22.09.2021 wurden in der Wiesenstraße in Lambrecht durch unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen einer Firma alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell