Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Forst) Zu flott unterwegs

Forst/Weinstraße (ots)

Weil sie zu schnell auf der Weinstraße in Forst unterwegs war und an einer Verkehrsinsel links anstatt rechts vorbeifuhr, stoppte die Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht (23. Sept. 2021, 23:45 Uhr) die Fahrerin eines Mercedes SLK. Alkoholgeruch bei der 44-Jährigen ließ die Beamten einen Alkotest durchführen, der 2,01 Promille zeigte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein ist erstmal weg.

