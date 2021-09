Feuerwehr Essen

FW-E: Chemische Reaktion in Seniorenresidenz - eine Person verletzt

Essen-Rüttenscheid, Girardetstraße , 16.09.2021, 11:14 Uhr (ots)

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr Essen zur Mundus Seniorenresidenz alarmiert. Beim routinemäßigen Umfüllvorgang in einem Technikraum im zweiten Obergeschoss, kam es zu einer ungewollten chemischen Reaktion. Der 71 Jährige Mitarbeiter erkannte die Gefahr sofort und verließ den Raum, schloss die Tür und dichtete sie im unteren Bereich ab. Anschließend warnte er Bewohner in unmittelbarer Nähe und alarmierte die Feuerwehr. Da der Raum keine weitere Verbindung in andere Gebäudeteile hat, konnte kein Gefahrstoff entweichen. Der Mitarbeiter zog sich hierbei Reizungen der Augen und Atemwege zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Da nicht klar ist um welchen Stoff es sich handelt gingen Trupps unter Chemikalienschutzanzug in den Raum und stellten die betroffenen Behältnisse in ein luftdichtes Überfraß. Im Anschluss beförderten sie es mit einer Sackkarre aus dem Gebäude. Während der Maßnahmen wurden kontinuierliche Messungen durchgeführt. Alle Bewohner müssen für die Dauer der Maßnahmen in ihren Apartments verbleiben, hier bestand für sie keine Gefahr. Zur Stunde wird der Abtransport des Behältnisses vorbereitet, parallel laufen Lüftungsmaßnahmen. Die Feuerwehr ist mit rund 25 Kräften im Einsatz. Wann die Arbeiten der Feuerwehr beendet sind ist Stand jetzt, 15:28 Uhr noch nicht abzuschätzen. Zur Unglücksursache und um welche Stoffe es sich handelt kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen. (CR)

