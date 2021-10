Polizei Braunschweig

POL-BS: Autofahrerin ignoriert Anhaltezeichen

Braunschweig (ots)

Braunschweig/Magdeburg, BAB 2/BAB 14

15.10.2021, 04:00 Uhr

Ein hochwertiger Audi entzog sich einer Kontrolle und flüchtete. Auf der A 14 im Bereich Magdeburg verunfallte das Fahrzeug.

In der Nacht zu Freitag entzog sich auf der A 2 ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle. Ein hochwertiger Audi missachtet im Bereich des Parkplatzes Uhry Süd, in Richtung Berlin, die Anhaltezeichen eines zivilen Streifenwagens der Autobahnpolizei Braunschweig. Die Flucht des Audis führte über die A 2, einige Bundes- und Landesstraßen, auf die A 14 in Richtung Magdeburger Kreuz. Kurz vor dem Autobahnkreuz verunfallte der Audi mit vorausfahrenden Fahrzeugen. Die Fahrerin des Audi wurde hierbei schwer verletzt. Die nachfolgenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisteten unverzüglich Erste Hilfe an der Unfallstelle. Durch den Unfall wurde eine weitere Person ebenfalls schwer verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die A 14 in Rtg. Kreuz Magdeburg voll gesperrt. Unterstützt wurden die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten durch die Polizei Magdeburg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

