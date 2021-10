Polizei Braunschweig

POL-BS: Warnung - Falsche Polizeibeamte rufen an

Braunschweig (ots)

Derzeit kommt es in Braunschweig vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten und zu Schockanrufen. Die Betrüger hinter diesen Anrufen nutzen das Vertrauen in die echte Polizei aus, um an das Geld der Geschädigten zu gelangen.

Verhaltenshinweise der Polizei:

Die Polizei ruft NIEMALS mit der Telefonnummer 110 an! Die Polizei fordert NIEMALS Bargeld oder Wertsachen! Misstrauisch sein! Selbst die Polizei unter 110 anrufen!

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell