POL-BS: Hohe Anzahl von versuchten Betrugsanrufen

Braunschweig

13.10.2021

Im Bereich Braunschweig kam es gestern zu einer hohen Anzahl von Betrugsanrufen. Bei allen kam es zu keiner Geldübergabe.

Am gestrige Mittwoch kam es in Braunschweig zu einer sehr hohen Anzahl von Betrugsanrufen zum Nachteil älterer Menschen. Über den gesamten Tag verteilt, riefen die Betrüger bei den älteren Menschen an und versuchten durch Vorspielen falscher Tatsachen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Bei allen Anrufen blieb es jedoch bei Versuchen, da die Angerufenen die Betrugsabsichten erkannten und die Polizei informierten. In einigen Fällen fiel Bankmitarbeitern der Betrug auf, als die Opfer versuchten, hohe Bargeldsummen abzuheben, um sie der vermeintlichen Polizei beziehungsweise den Betrügern zu übergeben. Auch sie informierten die Polizei, welche umgehend Strafanzeigen fertigte.

In allen Fällen ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat der Polizei wegen Betruges.

Nochmals wiederholt die Polizei ihre Verhaltenstipps bei Betrugsanrufen:

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen an Unbekannte am Telefon weiter, auch wenn diese behaupten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch auffordern, Ihr Geld vom Konto abzuheben oder zu überweisen.

Vertrauen Sie nicht der im Telefondisplay angezeigten Rufnummer. Lassen Sie sich vom Anrufer Namen, Dienststelle und Telefonnummer geben und rufen Sie selbst auf der Dienststelle an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer im Telefonbuch oder im Internet.

Sind Sie unsicher, sprechen Sie mit Freunden oder Verwandten oder rufen Sie uns per Notruf 110 an.

Geben Sie diese Informationen in Ihrem Bekanntenkreis weiter, besonders auch an ältere Menschen, die die Betrüger gezielt über ältere klingende Vornamen aus dem Telefonbuch als Opfer auswählen.

