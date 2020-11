Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte verwüsteten Turnhalle

Geilenkirchen-BauchemGeilenkirchen-Bauchem (ots)

An der Pestalozzistraße drangen Unbekannte am Wochenende, zwischen Freitag, 6. November, 16 Uhr und Montag, 9. November, 6.30 Uhr, in die Turnhalle ein und verwüsteten diese. Ob auch etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

