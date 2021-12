Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug überschlagen

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeug überschlagen

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 29-jähriger Renault-Fahrer die B290. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Hierbei verletzte sich der 29-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell