Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Höhn (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, gegen 08.55 Uhr stürzte eine 55-jährige Radfahrerin aus der VG Westerburg. Die Frau befuhr die abschüssige K57 von Höhn in Fahrtrichtung Großseifen. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwere innere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

