Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Raub auf Tankstelle: Täter bedroht Angestellten mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Koppelstraße in Kamen am Dienstagabend (06.04.2021) sucht die Polizei Zeugen.

Ein 32-jähriger Angestellter verließ gegen 20.30 Uhr kurz den Verkaufsraum, um die Waschanlage der Tankstelle aufzusuchen. Als er zurückkam, stand ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer hinter der Kassentheke. Der Täter ging auf den Angestellten zu und forderte ihn unter Vorhalt des Messers auf, die Kasse zu öffnen und eine Tasche zu halten. In dieser verstaute der Täter das Bargeld, das er aus der Kasse entnahm. Danach flüchtete er zu Fuß über die Straße Bollwerk in Richtung Kamener Innenstadt.

Der Angestellte, der unverletzt blieb, beschrieb den Täter wie folgt:

- männlich - 18-21 Jahre - normale Statur - ca. 175 cm - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Maske

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zum Raub machen können, werden gebeten, sich an die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell