Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Terrassentür hält stand

Borken (ots)

Das Weite gesucht hat ein mutmaßlicher Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Borken. Die Bewohner eines Hauses am Doktorskamp waren gegen 02.00 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich im Garten aufhielt. Ehe sie ihn ansprechen konnten, hatte er sich entfernt. Am nächsten Morgen entdeckten die Geschädigten, dass sich jemand an ihrer Terrassentür zu schaffen gemacht hatte. Der ungebetene nächtliche Besucher hatte eine schwarze Arbeitshose mit Reflektorstreifen getragen und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell