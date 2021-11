Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Leblose Person im Gebüsch entdeckt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg Braunschweiger Straße

11.11.2021, 14.07 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 14.07 Uhr durch eine Zeugin eine leblose Person in einem Gebüsch an der Braunschweiger Straße zwischen der Röntgenstraße und Theaterzufahrt gegenüber einer dortigen Tankstelle entdeckt. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur den Tod der Person feststellen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der aufgefundenen Person um einen männlichen Leichnam. Die Polizei hat den Fundort weiträumig abgesperrt und mit der Untersuchung der Todesumstände des Leichnams und der Umgebung begonnen. Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

