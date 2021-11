Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen Plakate

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtgebiet

10.11.2021, 20.30 Uhr

Am Mittwochabend teilte ein Passant der Polizei mit, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen an der Golf-Statue an der Braunschweiger Straße zu schaffen machen würden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten keine Personen antreffen, stellten jedoch ein dort hinterlassenes, besprühtes Plakat fest, auf dem Kritik an der Weltmeisterschaft in Katar geübt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen stammen die Plakate von einer Ausstellung, die vor kurzem in Fallersleben stattfand. Eine Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung wurde gefertigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell