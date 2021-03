Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. März 2021, befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit einem Pkw Peugeot die Straße Nordring und beabsichtigte die "Altonaer"-Kreuzung in Richtung Delmenhorst zu überqueren. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Lichtsignalanlage an der Kreuzung und kollidierte mit dem Pkw VW einer 23-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dötlingen, die von der Wildeshauser Straße kommend die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Stadt Wildeshausen überqueren wollte. Durch den Zusammenprall war der Pkw des Delmenhorsters nicht mehr fahrbereit, die Sachschäden wurden auf 16.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

