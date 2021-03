Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geflügeltransporter mit Puten in Großenkneten verunfallt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 07:50 Uhr, verunfallte ein Putentransporter mit 220 Puten in der Straße "Vor dem Esch" in Großenkneten.

Der 42-jähriger Fahrer des Lkws war gerade dabei seinen Lkw-Anhänger zu beladen. Dazu musste er sein Fahrzeug wenden und befuhr die Straße "Auf dem Esch". Der bislang nur rechtsseitig mit 220 Puten beladene Anhänger geriet dabei in Schieflage und stürzte auf die rechte Seite. Dadurch verendet ein Großteil der Puten.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 42-Jährigen ein.

Die Bergung der Tiere erfolgte unter Aufsicht des Veterinäramtes des Landkreises Oldenburg, das tierschutzrechtliche Verstöße gegen den Fahrer einleitete.

Der Verkehrsunfallort befindet sich in einem sogenannten "Beobachtungsgebiet Vogelgrippe", sodass derartige Transporte genehmigt werden müssen. Eine Genehmigung wurde durch den Landkreis Oldenburg erteilt. In diesem Zuge wurden die Puten vor Verladung allesamt negativ getestet.

