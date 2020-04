Polizei Hamburg

POL-HH: Smartphone statt Merkbuch: Polizeipräsident Ralf Martin Meyer übergibt 1400 Diensthandys an den Vollzug

Es ist soweit: Die Polizei Hamburg macht einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung ihrer Arbeit. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat heute die ersten 1.400 neu angeschafften Diensthandys an die Kolleginnen und Kollegen des Reviervollzugs, des Kriminaldauerdienstes und der Wasserschutzpolizei übergeben.

Die Telefone verfügen über speziell an den Polizeialltag angepasste Apps, die zukünftig die Arbeit der Beamtinnen und Beamten am Einsatzort erleichtern werden.

Künftig können somit Informationen, Sachverhalte, Fotos oder andere Hinweise schnell an Dienststellen, Einsatzkräfte oder an den eigenen Arbeitsplatz weitergeleitet werden.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer:

"Durch den Einsatz der neuen MobiPol-Geräte wird das Merkbuch bald der Vergangenheit angehören. Die Einführung dieser Geräte ist neben dem Einsatz zusätzlicher Angestellter im Polizeidienst in den Stadtteilen ein weiterer Baustein unserer Anstrengungen zur Erhöhung der polizeilichen Präsenz in Hamburg. Davon profitieren alle: Weniger Zeit am Schreibtisch, mehr Zeit für den Bürger."

Zukünftig soll nahezu jede Beamtin und jeder Beamte im Vollzug mit einem dienstlichen Smartphone ausgestattet werden.

