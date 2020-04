Polizei Hamburg

POL-HH: 200408-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Discounter in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.04.2020, 21:20 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Luruper Hauptstraße

Gestern Abend kam es in Lurup zu einem Überfall auf einen Discounter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gab der Haupttäter an der Kasse vor, eine Dose Cola kaufen zu wollen. Beim Bezahlvorgang bedrohte er den Angestellten (25) dann mit einem Messer und erbeutete im weiteren Verlauf etwa 150 Euro aus der geöffneten Kassenlade. Der Mann war in Begleitung eines Komplizen, der die Tat offenbar absicherte. Nach dem Überfall flüchteten die beiden Männer in Richtung Puterweg.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Sie werden bislang wie folgt beschrieben:

Haupttäter:

- männlich - etwa 16 bis 20 Jahre alt - etwa 1,75 m bis 1,80 m groß - schlank - trug eine blaue odere grüne FFP-Schutzmaske sowie eine weiße Jogginghose und einen weißen Kapuzenpullover

Komplize:

- männlich - etwa 16 bis 20 Jahre alt - etwa 1,70 m bis 1,80 m groß (kleiner als der Haupttäter) - schlank - trug eine FFP-Schutzmaske und war dunkel bekleidet

Das zuständige Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

