Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Taschendiebstahl

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 12:00 Uhr, wurde einer 82-jährigen Saterländerin in einem Einzelhandelsgeschäft in der Langen Straße ihre Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Garrel - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Luisenstraße und durchsuchten es nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am selben Tag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 20:20 Uhr in der Pfarrer-Lange-Straße. Auch dort drangen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Sedelsberg - Verkehrsunfall

Am 15. Dezember 2021, um 19:15 Uhr, kam es auf dem Moorgutsweg im Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus dem Saterland kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab, kollidierte mit einem Stein, einer Mauer und mehreren Sträuchern und prallte dann gegen eine Hauswand, wo der PKW auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch den 15. Dezember 2021, um 12:20 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft im Grünen Hof zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann weigerte sich zunächst, seinen Impfausweis vorzuzeigen. Als er dann seinen Personalausweis zum Abgleich vorzeigen sollte, beschwerte er sich lautstark und stieß einen Metallständer auf die Mitarbeiterin. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Der Tatverdächtige war männlich, 50 bis 60 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und war ca. 170cm groß. Der Mann soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben und trug eine Halbglatze sowie eine weiße FFP2-Maske und sprach hochdeutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

